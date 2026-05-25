那須サファリパーク「ライオンバス」

那須サファリパークおよび那須ワールドモンキーパークは、栃木県・千葉県・宮城県の在住者を対象とした「県民感謝キャンペーン」を6月1日（月）から6月30日（火）まで開催する。

新緑が広がる初夏の那須高原を楽しんでもらうための地域限定企画。当日、受付窓口にて対象の3県（栃木県、千葉県、宮城県）の在住を証明できる運転免許証や健康保険証などを提示することで、各施設で優待を受けられる。なお、他の割引やサービスとの併用はできない。また、入園料金はそれぞれ別途必要となる。

優待内容は、那須サファリパークの場合はライオンバスの乗車料が無料に、那須ワールドモンキーパークはゾウライドが半額になる。

那須ワールドモンキーパーク「ゾウライド」

那須サファリパーク

優待内容

ライオンバス（乗車料）無料

※デイサファリ、ナイトサファリ共通

※通常料金：大人1,200円、子ども600円



入園料金

大人（中学生以上）3,200円、子ども（3歳～小学生）1,900円

場所

栃木県那須郡那須町高久乙3523番地

那須ワールドモンキーパーク

優待内容

ゾウライド半額

※通常料金：1組3,000円



入園料金

大人(中学生以上)2,300円、子ども(3歳～小学生)1,200円



場所

栃木県那須郡那須町高久甲6146