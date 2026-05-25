株式会社焦点工房は5月22日（金）、ThypochのライカMマウント交換レンズ「Eureka 28mm f/2.8 ASPH.」を発売した。カラーはブラックとシルバーの2色。希望小売価格は9万6,000円。 1950年代のクラシックレンズから着想を得て開発された「Eureka」シリーズの28mmモデル。英国製レンズ「Dallmeyer 35mm f/3.5 Anastigmat」と、それを搭載したカメラ「Ilford Advocate」の外観デザインをベースに、現代の