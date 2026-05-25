株式会社焦点工房は5月22日（金）、ThypochのライカMマウント交換レンズ「Eureka 28mm f/2.8 ASPH.」を発売した。カラーはブラックとシルバーの2色。希望小売価格は9万6,000円。

1950年代のクラシックレンズから着想を得て開発された「Eureka」シリーズの28mmモデル。英国製レンズ「Dallmeyer 35mm f/3.5 Anastigmat」と、それを搭載したカメラ「Ilford Advocate」の外観デザインをベースに、現代の撮影環境に合わせて再構築したとしている。携行性を意識したパンケーキスタイルの薄型設計を採用した。

光学設計は非球面レンズ1枚・高屈折レンズ2枚を含む4群7枚構成。画面中心から周辺にかけて安定した解像性能を発揮するほか、フレア・ゴースト・周辺減光・歪曲収差をそれぞれ抑制する設計としている。

距離計連動型ながら最短撮影距離は0.4m。0.7m以前の場合はライブビューによるピント確認が必要になる。

レンズ単体のほか、レンズとデザインを統一した富士フイルムXマウント用マウントアダプター「M-X アダプター」が同梱されるセット品も用意する。

サンプル画像（提供：焦点工房）

サンプル画像（提供：焦点工房）

サンプル画像（提供：焦点工房）

サンプル画像（提供：焦点工房）

サンプル画像（提供：焦点工房）

対応マウント：ライカM（距離計連動型） 対応撮像画面サイズ：フルサイズ 焦点距離：28mm レンズ構成：4群7枚（ASPH非球面レンズ1枚、高屈折レンズ2枚） 絞り：F2.8-16 絞り羽根：8枚 最短撮影距離：0.4m（0.4～0.7mは距離計非連動） フィルター径：27mm 外形寸法：約Φ52×21mm（マウント部・突起部除く） 質量：約131g