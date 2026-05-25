【モデルプレス＝2026/05/25】フリーアナウンサーの岡副麻希が5月23日、自身のInstagramを更新。娘とのハンバーグ作りの様子を公開した。【写真】33歳フリーアナ「成長がすごい」“激しめ”にタネを捏ねる2歳娘の姿◆岡副麻希、娘とハンバーグ作り岡副は「きょうは、娘とハンバーグ作り」と記し、ハンバーグを作っている娘の姿や出来上がった娘のハンバーグの食事を投稿。テーブルの上でミンチの入ったボウルに玉ねぎなどの野菜を