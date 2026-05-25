1児の母・岡副麻希、2歳娘とハンバーグ作り「なかなか激しめに…」リアルなテーブル公開に反響「醍醐味ですね」「汚れても問題なしって言えるの尊敬」
【モデルプレス＝2026/05/25】フリーアナウンサーの岡副麻希が5月23日、自身のInstagramを更新。娘とのハンバーグ作りの様子を公開した。
【写真】33歳フリーアナ「成長がすごい」“激しめ”にタネを捏ねる2歳娘の姿
岡副は「きょうは、娘とハンバーグ作り」と記し、ハンバーグを作っている娘の姿や出来上がった娘のハンバーグの食事を投稿。テーブルの上でミンチの入ったボウルに玉ねぎなどの野菜を移したり、両手を使ってハンバーグのタネをこねたりしている娘の姿や、娘の手やエプロンにハンバーグのタネがつき、テーブルの上にも散乱している様子、花の形に切られたニンジンが飾られている焼き上がったハンバーグやトウモロコシご飯などがワンプレートに盛り付けられ、味噌汁が添えられている食事などを公開し、「なかなか激しめになったものの（笑）当の本人が『とってもじょーずねー！たのしい！』と自信満々に仰っていたので問題なし いつも以上にげんきいっぱいのおかわり！いただきました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「この散らかり具合も醍醐味ですね」「成長がすごい」「リアルなテーブル」「汚れても問題なしって言えるの尊敬」「親子で料理楽しそう」「お手伝い助かりますね」「小さいおててで一生懸命こねてて可愛い」「お母さんも一緒に楽しんでるの素敵」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳フリーアナ「成長がすごい」“激しめ”にタネを捏ねる2歳娘の姿
◆岡副麻希、娘とハンバーグ作り
岡副は「きょうは、娘とハンバーグ作り」と記し、ハンバーグを作っている娘の姿や出来上がった娘のハンバーグの食事を投稿。テーブルの上でミンチの入ったボウルに玉ねぎなどの野菜を移したり、両手を使ってハンバーグのタネをこねたりしている娘の姿や、娘の手やエプロンにハンバーグのタネがつき、テーブルの上にも散乱している様子、花の形に切られたニンジンが飾られている焼き上がったハンバーグやトウモロコシご飯などがワンプレートに盛り付けられ、味噌汁が添えられている食事などを公開し、「なかなか激しめになったものの（笑）当の本人が『とってもじょーずねー！たのしい！』と自信満々に仰っていたので問題なし いつも以上にげんきいっぱいのおかわり！いただきました」とつづっている。
◆岡副麻希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「この散らかり具合も醍醐味ですね」「成長がすごい」「リアルなテーブル」「汚れても問題なしって言えるの尊敬」「親子で料理楽しそう」「お手伝い助かりますね」「小さいおててで一生懸命こねてて可愛い」「お母さんも一緒に楽しんでるの素敵」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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