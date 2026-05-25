【モデルプレス＝2026/05/25】モデルでタレントの吉川ひなのが5月24日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。7年ぶりにテレビ復帰し、空白期間や復帰した理由について語った。【写真】沖縄留学中モデル、“7年ぶり”テレビ復帰で抜群のスタイル披露◆吉川ひなの、7年ぶりにテレビ復帰した理由13歳で芸能界デビューし、瞬く間にトップモデルとして人気を集めた吉川は、1999年に19歳で結婚するも、わずか