3児の母・吉川ひなの、“7年ぶりテレビ復帰”の理由「ままごと婚だった」2度の離婚・ハワイで出産…沖縄移住の人生振り返る
【モデルプレス＝2026/05/25】モデルでタレントの吉川ひなのが5月24日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。7年ぶりにテレビ復帰し、空白期間や復帰した理由について語った。
【写真】沖縄留学中モデル、“7年ぶり”テレビ復帰で抜群のスタイル披露
13歳で芸能界デビューし、瞬く間にトップモデルとして人気を集めた吉川は、1999年に19歳で結婚するも、わずか7ヶ月で離婚。当時は“ままごと婚”と騒がれ、自身も「ままごと婚だったと思います。周りの大人に対してのアピールとか『自由にさせてくれないんだったら、私これやっちゃうよ』とか。そういう感じになっちゃっていましたね。10代の頃は」と当時を振り返った。
その後、2011年に再婚しハワイへ移住。テレビ出演が減少した理由について「ちょうど私、ハワイに留学する予定で。先生も住むところも決まったタイミングで妊娠して」と説明し「留学よりもすごい大きなサプライズギフトをもらって、最初に行く予定だったハワイへ留学の形ではないけど、そのまま行った感じ」と回顧した。また、ハワイでの出産を選択したことについては「私、結構複雑な家庭環境で。頼れる母がいたり帰れる実家があれば、日本で産んだかもしれないけど、どこで産んでも自由って感じで」と語り、以降は3児の母として仕事をセーブする生活を送っていたことを明かした。
さらに、2024年に2度目の離婚を経験し、2025年からは3人の子どもたちと沖縄で新生活をスタート。2019年以降、表舞台から距離を置いていたが、7年ぶりのテレビ出演について「私の人生は家族が主役で私はずっと裏方になっていたなぁって。どっかで自己犠牲していたことに気づいて。私の人生は私が主役じゃないといけないし、子どもたちにも自己犠牲している母親じゃなくて、自分の人生を楽しんでいる姿を見せていきたいなと考えているうちに、私にもまだできることがあるのかなって」と復帰への思いを明かした。
吉川は1999年2月にミュージシャンのIZAMと結婚するも、同年9月に離婚。その後、2011年9月に一般男性との再婚を発表し、2012年3月に第1子長女、2018年に第2子長男、2021年に第3子次女を出産した。そして2024年11月、自身のInstagramで、一般男性とは「夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と報告。2025年3月には、生活拠点をハワイから、沖縄へ移すことを発表した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆吉川ひなの、7年ぶりにテレビ復帰した理由
13歳で芸能界デビューし、瞬く間にトップモデルとして人気を集めた吉川は、1999年に19歳で結婚するも、わずか7ヶ月で離婚。当時は“ままごと婚”と騒がれ、自身も「ままごと婚だったと思います。周りの大人に対してのアピールとか『自由にさせてくれないんだったら、私これやっちゃうよ』とか。そういう感じになっちゃっていましたね。10代の頃は」と当時を振り返った。
さらに、2024年に2度目の離婚を経験し、2025年からは3人の子どもたちと沖縄で新生活をスタート。2019年以降、表舞台から距離を置いていたが、7年ぶりのテレビ出演について「私の人生は家族が主役で私はずっと裏方になっていたなぁって。どっかで自己犠牲していたことに気づいて。私の人生は私が主役じゃないといけないし、子どもたちにも自己犠牲している母親じゃなくて、自分の人生を楽しんでいる姿を見せていきたいなと考えているうちに、私にもまだできることがあるのかなって」と復帰への思いを明かした。
◆吉川ひなの、2025年にハワイから沖縄へ拠点移す
吉川は1999年2月にミュージシャンのIZAMと結婚するも、同年9月に離婚。その後、2011年9月に一般男性との再婚を発表し、2012年3月に第1子長女、2018年に第2子長男、2021年に第3子次女を出産した。そして2024年11月、自身のInstagramで、一般男性とは「夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と報告。2025年3月には、生活拠点をハワイから、沖縄へ移すことを発表した。（modelpress編集部）
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