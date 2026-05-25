「特別なスキルも役職もなく、ただ真面目に働いてきただけの自分がいる」 「活躍する同世代を見るたびに、自分の人生はどこで間違えたのかと深夜に沈んでしまう」 40代という人生の折り返し地点を目前に、ふと足を止めて振り返ったとき、手の中に何も残っていないような錯覚に陥る。そんな「ミドルエイジ・クライシス」の渦中にいる38歳男性から寄せられた、痛切な悩みです。 ※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部