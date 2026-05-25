「特別なスキルも役職もなく、ただ真面目に働いてきただけの自分がいる」

「活躍する同世代を見るたびに、自分の人生はどこで間違えたのかと深夜に沈んでしまう」

40代という人生の折り返し地点を目前に、ふと足を止めて振り返ったとき、手の中に何も残っていないような錯覚に陥る。そんな「ミドルエイジ・クライシス」の渦中にいる38歳男性から寄せられた、痛切な悩みです。

※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。

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相談内容 38歳／男性

40代手前で役職もなく、特別なスキルもなく。ただ「真面目に働いてきただけ」の自分がいます。活躍する同世代を見るたびに、自分の人生はどこで間違えたのかと、深夜に鬱々と考えてしまいます。この年齢でどう軌道修正すればいいのか、これからの道が見えません。これからどうしたらいいのでしょうか。

「真面目」は、それだけで稀有な武器

まず、相談者に強くお伝えしたいのは、「自分は真面目に働いてきた」と胸を張って言えることの尊さです。坂井さんは、多くの社会人を見てきた経験から「大抵の人間は不真面目で、やるべきことをやりきれないものだ」と指摘します。

返すべきメールを返し、約束を守り、目の前の仕事を投げ出さない。そんな当たり前のことを当たり前に積み重ねてきた人は、社会全体で見ればそれだけで上位2割に入る価値を持っています。特別なスキルや派手な役職といった、光り輝く部分だけがキャリアではありません。あなたが過小評価しているその誠実さこそが、これまで組織を支えてきた立派な資質だと坂井さんは言います。

また、SNSなどで目にする活躍する同世代は、あくまで光の当たっている部分を強調した虚像に過ぎません。他人との比較で軌道修正を焦る必要はありません。これまでの歩みを間違いと決めつけるのではなく、まずは自分が蓄えてきたものを再確認することから始めましょう。

「無意識的有能」を掘り起こす3つの問い

自分には何もない、と感じてしまうのは、自分にとって当たり前すぎてスキルだと認識できていない「無意識的有能」が眠っているからだと坂井さんは言います。その正体を見つけるために、次の3つの問いを自分に投げかけてみてください。

1.できたこと、楽しかったことを起点にする

何もなかったわけではなく、必ず「これならできるようになった」「この作業は苦ではなかった」という瞬間を探してみましょう。



2.感謝された経験を思い出す

スキルや役職に関係なく、誰かにお礼を言われたことはありませんか？ その「ありがとう」の理由にこそ、あなたの無意識の強みが隠れています。

3.少しでもやってみたいことを書き出す

人材育成、AIの勉強、趣味の延長など何でも構いません。38歳は遅すぎる年齢ではありません。今からでも圧倒的に学習すれば、特別なスキルは意外とすぐに身につくものです。

まとめ

✅「真面目に働いてきた」という事実は、それだけで上位2割の価値があることを自覚する

✅「無意識的有能」を掘り起こし、自分が当たり前にこなしてきた誠実さや責任感を再評価する

✅これまでの人生を「間違い」と否定せず、蓄積してきたものを土台にして新しい一歩を踏み出す

坂井さんは最後に、38歳は決して遅い年齢ではなく、これまでの20年近い歩みを「蓄え」だと捉えるべきだと語りました。蓄えてきたものがあるのに「ない」と言ってしまうのは、あまりにももったいないこと。深夜の鬱々とした思考を止め、まずは今日まで真面目に生きてきた自分に「花丸」をあげてほしいと締めくくりました。

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部（現エアトリ）に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M＆Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太