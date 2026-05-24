コレクションのポリシーは「昭和平等」｡お菓子の袋から､レアなレコード､高価な切手まで､あの時代を彩ったものなら､なんでも平等に集めてきたコレクター社長が､10万点を超える所蔵品から誌上公開！写写丸（以下､写）レコードですか｡舟木一夫さんに､ザ・スパイダース｡懐かしい名前ばかりですね！大崎今回は男性歌手にしぼり､1960年代に発売された名曲を集めました｡写シングルレコード330円！大崎当時は安かったんですよ｡1960