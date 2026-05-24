コレクションのポリシーは「昭和平等」｡お菓子の袋から､レアなレコード､高価な切手まで､あの時代を彩ったものなら､なんでも平等に集めてきたコレクター社長が､10万点を超える所蔵品から誌上公開！

写写丸（以下､写） レコードですか｡舟木一夫さんに､ザ・スパイダース｡懐かしい名前ばかりですね！

大崎 今回は男性歌手にしぼり､1960年代に発売された名曲を集めました｡

写 シングルレコード330円！

大崎 当時は安かったんですよ｡1960年代はシングルもEPも400円以下でした｡

写 上段左から2番めの目方誠さんは有名な方ですか？

大崎 『トランジスター・シスター』ですね｡美樹克彦さんが改名する前の本名ですよ！ これがいちばんのお宝です｡美樹さんの中学時代のデビュー曲ですが､じつはもったいなくて､まだ一度も再生していません｡

写 当時のままの状態ですか｡

大崎 おそらく1000枚もプレスされていないはずです｡テレビ番組で美樹克彦特集をしたときに､「本人も持っていないから」と私に貸出し依頼がきたことがあるほどです｡

写 ジャケットデザインもあまり見ない雰囲気です｡

大崎 赤と黒の2色刷りのアートワークは味がありますよ｡

写 上段右端の『パットネ』はなんでしょうか？

大崎 1970年の大阪万博に向けて､1967年に発売された曲です｡当時の熱狂が思い出されますよね｡

おおさききよし

1961年生まれ 株式会社ブティックオーサキ代表取締役社長｡『大崎潔のアイドルストーリー』（NACK5）など多数のラジオパーソナリティを務める

写真･梅基展央