米国では建設現場や運送業など、“ブルーカラー”の仕事で財を成す「ブルーカラービリオネア（億万長者）」が続出している。では、日本ではどうだろう。リクルートワークス研究所による、2020年と2024年の年収上昇率の調査で、上位にランクインした水道メーター検針員、タクシー運転手、とび工の当事者を直撃した!【水道メーター検針員など外勤事務従事者】年収約301万円（2020年）→ 約411万円（2024年）お笑い芸人の間で、脈