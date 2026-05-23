福岡―神戸前半終了間際、ヘディングで先制ゴールを決める神戸・トゥーレル（左端）。GK藤田＝ベススタ明治安田J1百年構想リーグ最終節（23日・ベスト電器スタジアムほか＝5試合）神戸が福岡を1―0で下し、勝ち点35として西1位となった。プレーオフラウンドで東1位の鹿島と対戦する。広島は名古屋を4―2で破り、勝ち点30とした。名古屋は同31。京都は長崎に1―0で勝った。東は鹿島がFC東京を1―0で退け、勝ち点45に伸ばし