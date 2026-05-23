「占いで今年の運勢1位でした」長友彩海には今年、いい流れが来ている。2月に発売された67thシングルでは、C/W曲のセンターになった。「単独センターは初めてだったので嬉しかったです！自分や歌っているメンバーへ、秋元先生が曲を通してメッセージを送ってくださっている気がして。何度も何度も歌詞を読み返しました」さらに1st写真集も6月に発売する。彼女は衣装選びやヘアメイクにも関わった。「自分の見せたいものと、