「昨日は修学旅行の前日みたいに、ソワソワとワクワクとドキドキが収まらなくて。すぐに寝つけず、眠気が訪れるまで猫と戯れていました（笑）」そう語るのは、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で話題の伊勢川乃亜。小学6年生で地元・名古屋の劇団ひまわりに所属、女優の道を邁進してきた。「最初は習い事の一環で始めたんです。そのころはピアノやバイオリン、水泳にアーティスティックスイミングと習い事をたくさん