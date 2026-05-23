「昨日は修学旅行の前日みたいに、ソワソワとワクワクとドキドキが収まらなくて。すぐに寝つけず、眠気が訪れるまで猫と戯れていました（笑）」

そう語るのは、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で話題の伊勢川乃亜。小学6年生で地元・名古屋の劇団ひまわりに所属、女優の道を邁進してきた。

「最初は習い事の一環で始めたんです。そのころはピアノやバイオリン、水泳にアーティスティックスイミングと習い事をたくさんやっていて、将来の夢がたくさんあったんです。いろんな役を演じられる役者になれば、全部かなえられるかもと思って、本格的に志すようになりました」

その後、大学進学を機に活動の場を東京に移した。

「充実はしていたんですけど、正直なかなか芽が出なくて。去年の夏に『NOBROCK TV』に出させていただいて、ありがたいことにいろんなお仕事をいただけるようになりました。大人っぽさや色気とはほど遠いとずっと言われてきました（笑）」

いせかわのあ

27歳 1998年10月12日生まれ 愛知県出身 小学6年生で名古屋の劇団ひまわりに入所。ミュージカルコースに進み、本格的に女優を志す。大学進学と同時に活動の場を東京に移し、多くの舞台に立つ。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」出演を機に注目を集める。現在はラジオ番組『FRIDAYBREAK』（NACK5）でパーソナリティを務め、自身のYouTubeチャンネル「伊勢川乃亜♡おはのんチャンネル」も話題に。また、舞台『紅哭-KURENAI-』（5月27日から東京・シアターサンモールのほか、大阪、愛知で公演）に出演する。そのほか最新情報は、公式X（@10noa12）、公式Instagram（@noa_isekawa）にて

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写真・佐藤佑一

スタイリスト・塚田さくら

ヘアメイク・MAFUYU