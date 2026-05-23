5月23日、女優の牧瀬里穂が旅番組『朝だ!生です旅サラダ』（ABCテレビ・テレビ朝日系）にゲスト出演した。54歳になっても変わらぬ近影に、視聴者から歓声があがっている。牧瀬が前回『旅サラダ』に登場したのは、2024年6月29日に放送された「鎌倉」の旅で、番組には約2年ぶりの出演となった。放送を視ていた視聴者からは、X上で、変わらぬ美しさに驚く声が相次いだ。《朝起きて、テレビをつけたらたまたまやっていた『旅サラ