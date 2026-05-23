5月23日、女優の牧瀬里穂が旅番組『朝だ!生です旅サラダ』（ABCテレビ・テレビ朝日系）にゲスト出演した。54歳になっても変わらぬ近影に、視聴者から歓声があがっている。

牧瀬が前回『旅サラダ』に登場したのは、2024年6月29日に放送された「鎌倉」の旅で、番組には約2年ぶりの出演となった。

放送を視ていた視聴者からは、X上で、変わらぬ美しさに驚く声が相次いだ。

《朝起きて、テレビをつけたらたまたまやっていた『旅サラダ』に出てる牧瀬里穂、見た目が若過ぎんか。とても自分より年上に見えないのだが》

《久々に牧瀬里穂見たけど、レベチで美しいな…。》

《旅サラダマルシェに牧瀬里穂さん出演されていてあまりの変わってなさにビックリ!昔と変わらず綺麗で全く全く変わってなく羨ましい!!》

スポーツ紙記者が言う。

「今回、牧瀬さんは、静岡県浜松市、袋井市、掛川市を旅しました。浜松の雄大な砂丘、遠州に伝わる伝統工芸の遠州綿紬の工房、江戸時代から続く宿場町・袋井宿の名物『たまごふわふわ』を味わったり、世界農業遺産に登録された茶畑を訪れ、さらに県民がこよなく愛するご当地有名グルメチェーン店『炭焼きレストランさわやか』でハンバーグを堪能するなど、静岡県民以外の方にも見ごたえのある旅でした」

牧瀬は1989年12月、JR東海の「クリスマス・エクスプレス」のテレビCMで、その清楚なかわいらしさが脚光を浴び、人気を博した。その後、ドラマや映画などに出演したが、2008年にファッションデザイナーのNIGOと結婚して以降、女優活動をセーブしている。

そして、2025年には牧瀬が“セレブ妻”になったことが話題になった。

「夫のNIGOさんが2010年に創業したブランド『HUMAN MADE』が、2025年11月27日に東証グロース市場に株式を上場したのです。NIGOさんは当時、個人と資産管理会社で同社の株式を6割強保有していたため、12月1日の時点で資産が600億円を超えたこともあって、牧瀬さんも“セレブ妻”などともてはやされました。ただし、順風満帆だったわけではありません。NIGOさんの会社の資金繰りが悪化し、2011年には40億円を超える負債を抱えることもあったため、一時は離婚危機もささやかれました。そうした背景から“劇的セレブ人生”ともいわれました」（同前）

視聴者は若さと美貌を保ち続ける54歳の女優に、芸能活動の本格的な再開を期待しているのではないだろうか。