【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが5月22日、自身のInstagramを更新。ナポレオンジャケットのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」美女「海外スナップみたい」オーラ漂うミニ丈コーデ◆りんか、ナポレオンジャケットコーデで美脚際立つりんかは「流行りのナポレオンジャケットを手に入れた」とつづり、モ