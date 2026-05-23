「今日好き」りんか、ほっそり美脚輝くミニ丈コーデに熱視線「海外スナップみたい」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが5月22日、自身のInstagramを更新。ナポレオンジャケットのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女「海外スナップみたい」オーラ漂うミニ丈コーデ
りんかは「流行りのナポレオンジャケットを手に入れた」とつづり、モノトーンの私服ショットを投稿。フロントに銀ボタンが並んだ白のショート丈ナポレオンジャケットに、黒のショートパンツ、キャスケットを合わせたコーディネートを披露した。足元には黒のロングブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿には「美脚で憧れる」「スタイル抜群すぎる」「めちゃめちゃかっこいいコーデ」「キャスケットで小顔が際立ってる」「海外スナップみたいでおしゃれ」「りんかちゃんの私服ほんと好き」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女「海外スナップみたい」オーラ漂うミニ丈コーデ
◆りんか、ナポレオンジャケットコーデで美脚際立つ
りんかは「流行りのナポレオンジャケットを手に入れた」とつづり、モノトーンの私服ショットを投稿。フロントに銀ボタンが並んだ白のショート丈ナポレオンジャケットに、黒のショートパンツ、キャスケットを合わせたコーディネートを披露した。足元には黒のロングブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立っている。
◆りんかの投稿に反響
この投稿には「美脚で憧れる」「スタイル抜群すぎる」「めちゃめちゃかっこいいコーデ」「キャスケットで小顔が際立ってる」「海外スナップみたいでおしゃれ」「りんかちゃんの私服ほんと好き」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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