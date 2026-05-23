5月22日までに、元日本女子サッカー選手で、現在はタレントとして活躍する丸山桂里奈がInstagramを更新。プライベートショットを投稿したのだが、そこに写っていたある夫婦の姿が話題となっている。丸山は《最近の日常》と題し《外食はあんまりしませんが、たまに集合します》と、元日本女子サッカー選手の澤穂希と俳優の太川陽介、藤吉久美子夫婦との写真を投稿。4人で食事会をしたことを報告した。「丸山さんと太川さんは、2