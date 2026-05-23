5月22日までに、元日本女子サッカー選手で、現在はタレントとして活躍する丸山桂里奈がInstagramを更新。プライベートショットを投稿したのだが、そこに写っていたある夫婦の姿が話題となっている。

丸山は《最近の日常》と題し《外食はあんまりしませんが、たまに集合します》と、元日本女子サッカー選手の澤穂希と俳優の太川陽介、藤吉久美子夫婦との写真を投稿。4人で食事会をしたことを報告した。

「丸山さんと太川さんは、2021年に放送された『ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅』（テレビ東京系）などで共演し、仲を深めたようです。《今回は奥様も合流で、楽しすぎる夜でした また、集合しましょー》と、藤吉さんと夫婦そろった貴重な姿を公開しました」（芸能プロ関係者）

田川夫婦が仲むつまじい様子で写る今回のショットに、ファンも驚いた。コメント欄には、

《藤吉さんもご一緒なんてかなりレアですねー》

《藤吉さんも入られた貴重な飲み会》

といった声が寄せられていた。

夫婦仲のよさが伝わる写真だが、数年前には“危機”もあったと、芸能ジャーナリストは振り返る。

「2017年、『文春オンライン』で藤吉さんと50代男性の不倫疑惑が報じられたのです。報道が出た翌日、藤吉さんは自ら報道陣の取材に応じ、『私の軽率な行動でみなさまにご迷惑をおかけしましたこと、本当に申し訳ありません』と、大粒の涙を流しながら謝罪しました。当時、憔悴しきった藤吉さんの表情には、世間にも衝撃が広がりました」

同じ日、都内で太川も記者会見を開き、謝罪。不倫ではないと伝えられたという太川は「よし分かった。信じる」と藤吉へ伝えたと告白した。「僕が守るから。これで終わり」と、今後の茨の道を夫婦二人三脚で歩む決意をしたことを語るなど、気丈に振舞っていた。

「あれから9年ほど経ち、近年は太川さんのYouTubeチャンネル『ルイルイちゃんねる』に藤吉さんが出演するなど、夫婦で共演する姿が増えました。夫婦で好きなお店を紹介するなど、仲よしな2人の姿はおしどり夫婦そのもの。2025年で結婚30周年を迎えた2人ですが、絆はさらに深くなっているようです」（同前）

危機を乗り越えた夫婦の姿に、写真を見たファンは安心したことだろう。