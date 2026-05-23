「俺は現金持ってねーんだよ!2500万がみるみる下がってる!」5月21日放送の『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）に出演したお笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也が、番組のゲーム中に株の総保有額を口走ってしまう事態が起きた。「この日は、芸人たちが回答者を指名し、質問が書かれたパネルをおもちゃの銃で撃ち抜かれたら、回答者はその質問に答えなければいけないというゲームに挑戦しました。嶋佐さんが狙いをつけた質問が