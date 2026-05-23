ニューヨーク嶋佐「全部、株にぶち込んでやったよ」資産公開も「少なくないか」SNSで向けられた“不審”の目

「俺は現金持ってねーんだよ! 2500万がみるみる下がってる!」

5月21日放送の『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）に出演したお笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也が、番組のゲーム中に株の総保有額を口走ってしまう事態が起きた。

「この日は、芸人たちが回答者を指名し、質問が書かれたパネルをおもちゃの銃で撃ち抜かれたら、回答者はその質問に答えなければいけないというゲームに挑戦しました。嶋佐さんが狙いをつけた質問が、『株の総保有額は?』で、回答者には、さらば青春の光の森田哲矢さんを指名していました。

しかし、弾は外れて『次につき合うとしたら女芸人?』というパネルに当たり、嶋佐さん自身がその質問に回答することに。『つき合うなら（女性お笑いコンビの）はるかぜに告ぐ』と答え、『どっち?』という質問には花妃（はなび）さんと答えましたが、その後、自ら株の総保有額に言及し『言ってるやるよ! 2500万（円）だ!』と叫んだのです」（芸能担当記者）

嶋佐は続けて「現金、持ってねぇんだよ。全部、株にぶち込んでやったよ」と明かし番組を盛り上げ、収益についても「みるみる下がってる」と告白した。

ただ、この「2500万円」と「みるみる下がってる」発言について、Xユーザーからは疑問の声が寄せられている。

「ニューヨークは『ラヴィット!』（TBS系）、『なにわ男子の逆転男子』（テレビ朝日系）などのレギュラー番組にくわえ、ひな壇に座る準レギュラー番組も多数、持っています。

そのため、Xには《あんなに売れてるのに少なくないか》《いや絶対もっと持ってるはず》など、2500万円そのものに“不審”の目が向けられ、さらには《なんで今下がってんねん。景気とは別だけど、今下がらんやろ》と、史上最高値を更新する株価に照らして『あり得ない』という意見も投稿されていました」（同前）

ニューヨークのネタに「2500万円」が使われる日が来るかも……。