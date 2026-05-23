日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。〓名前のない怪物〓を描くサイコ・バイオレンス！『名無し』評点：★3点（5点満点）透明な凶器による殺人のビジュアル・ショック ©佐藤二朗 永田諒／ヒーローズ ©2026 映画「名無し」製作委員会通り魔的な無差別大量殺人がファミレスで発生する。だが監視カメラの映像には、あたかも透明な武