ÆüËÜÍ¿ô¤Î±Ç²è¥¬¥¤¥É¡¦¹â¶¶¥è¥·¥¤¬¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
©º´Æ£ÆóÏ¯ ±ÊÅÄÎÊ¡¿¥Ò¡¼¥í¡¼¥º ©2026 ±Ç²è¡ÖÌ¾Ìµ¤·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÄÌ¤êËâÅª¤ÊÌµº¹ÊÌÂçÎÌ»¦¿Í¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡£
¤À¤¬´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤âÆ©ÌÀ¤ÊÉð´ï¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈÈ¿Í¤Î»Ñ¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤â¡¢¶§´ï¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¡ÖÆ©ÌÀ¤Ê¶§´ï¤Ë¤è¤ë»¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ¿Í´Ö¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Î°¡¼ï¤È¸«¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤²¿¤«¤¬Éþ¤äÆùÂÎ¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢·ì¤¬Ê®¤½Ð¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÌÌÇò¤¤¡£
¤³¤Î¡ÖÆ©ÌÀ¤Ê¶§´ï¡×¤Ï¿ÏÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤äÆ©ÌÀ¤Ê·ý½Æ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Íß¤ò¸À¤¨¤ÐÆ©ÌÀ¤Ê²¿¤«¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¿ÍÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤ó±ú¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤â¤Ã¤È´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÉÔ²Ä»ë¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÈÈ¿Í¤Î¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤¬¡¢Ë¾¤Þ¤º¤·¤ÆÀ¸ÍèÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ì¼ï¤Î¡Ö¼ö¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤ä¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤òÅê±Æ¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤¬¤³¤Î¡Ö¼ö¤¤¡×¤ò¡¢Èó¾ï¤ËÛ£Ëæ¤Ê¡¢¤·¤«¤·¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¤Ê¡Ö¿À¡×¤Î³µÇ°¤È´ØÏ¢¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÎ®¤ì¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ»²Î¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÂÎ¤³¤ì¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ²¿¤ò»×¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤Û¤È¤Û¤Èº¤ÏÇ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
STORY¡§Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÇÌµº¹ÊÌ»¦¿Í¤¬È¯À¸¡£ÃË¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¤À¤±¤Ç¿Í¡¹¤¬¼¡¡¹¤È½Ð·ì¤·ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÉÔ²Ä²ò¤Ê¸÷·Ê¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë»Ä¤ë¡£ÁÜºº¤ÎËö¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬²áµî¤ËËü°ú¤¤ÇÄ´½ñ¤ò¼è¤é¤ì¤¿ÃË¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë
¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¡§º´Æ£ÆóÏ¯
¾å±Ç»þ´Ö¡§82Ê¬
Á´¹ñ¸ø³«Ãæ