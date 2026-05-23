画像はYouTube「TohoChannel」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。ミュージカル好きの方にとって、とんでもない衝撃的なハッピーニュースが届いてきましたよ！なんと、あの帝国劇場で上演された作品の中で響いた名曲の数々が披露される、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』が、2026年8月から9月にかけて東京・北海道