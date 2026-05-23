帝国劇場の記憶を未来へ繋ぐ！堂本光一さんたちミュージカルスターが集結するゾ！（雑学言宇蔵のエンタメ雑学）
画像はYouTube「TohoChannel」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
ミュージカル好きの方にとって、とんでもない衝撃的なハッピーニュースが届いてきましたよ！
なんと、あの帝国劇場で上演された作品の中で響いた名曲の数々が披露される、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』が、2026年8月から9月にかけて東京・北海道・兵庫・福岡で上演されるそうなんです。
その中心となるキャストは…堂本光一さんと井上芳雄さん！！
すげぇ〜！！
この公演は、2030年度に予定されている新しい帝国劇場が開場を迎えるまでの間の期間、過去・現在・未来の帝劇に想いを馳せながら、最高のエンターテインメントを届けたいという思いから企画されたそうです。
出演者は堂本光一さんと井上芳雄さん以外にレギュラーメンバーとして島田歌穂さん、平原綾香さん、ソニンさん、佐藤隆紀さん（LE VELVETS）、桜井玲香さん、岡宮来夢さん、石丸幹二さん（東京・兵庫公演）といった帝劇にゆかりのあるミュージカルスターの方々！
その他にも選りすぐりのシンガーズ＆ダンサーズ19名と、オーケストラ30名も舞台を彩るとの事なので、本当にゴージャスな時間を楽しめる素敵なイベントになるのではないでしょうか。
このイベントのプロモーション映像も発表されましたよ！
それがこちらです！
●New HISTORY COMING ARENA LIVE-The Imperial Theatre Symphony-プロモーションフィルム🎬
ステキな音楽に乗せて、素晴らしい出演者の皆様の麗しいお姿が美しくまとめられていますね。これは期待をせずにはいられない！！！
公演スケジュールは以下の通り。
【東京公演】
●2026年8月7日(金)〜9日(日)
会場：東京ガーデンシアター
●2026年8月13日(木)・14日(金)
会場：東京国際フォーラム ホール A
【札幌（北海道）公演】
●2026年8月20日(木)
会場：北海きたえーる
【兵庫（神戸）公演】
●2026年8月28日(金)〜30日(日)
会場：神戸 GLION ARENA KOBE
【福岡（小倉）公演】
●2026年9月5日(土)・6日(日)
会場：北九州メッセ（旧・西日本総合展示場 新館）
チケットに関しては公式サイトを是非チェックしてみてくださいね！
こちらです。
https://www.tohostage.com/teigeki-live/
他にも…なんと各会場に、スペシャルゲストの出演も決定！！
東京・東京ガーデンシアター公演には市村正親さん。
東京国際フォーラム ホールA公演には伊礼彼方さん。
北海きたえーる公演には氷川きよしさん。
GLION ARENA KOBE公演には城田優さん。
北九州メッセ（旧・西日本総合展示場 新館）公演にはまさかの吉原光夫さんが登場！！！
レ・ミゼラブルファンの方にとっては号泣案件なのでは無いでしょうか。
というわけでNicheee!はこれからも、帝国劇場やミュージカルに関する情報を勝手に届けていきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
ミュージカル好きの方にとって、とんでもない衝撃的なハッピーニュースが届いてきましたよ！
なんと、あの帝国劇場で上演された作品の中で響いた名曲の数々が披露される、日本ミュージカル界初のアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』が、2026年8月から9月にかけて東京・北海道・兵庫・福岡で上演されるそうなんです。
その中心となるキャストは…堂本光一さんと井上芳雄さん！！
すげぇ〜！！
出演者は堂本光一さんと井上芳雄さん以外にレギュラーメンバーとして島田歌穂さん、平原綾香さん、ソニンさん、佐藤隆紀さん（LE VELVETS）、桜井玲香さん、岡宮来夢さん、石丸幹二さん（東京・兵庫公演）といった帝劇にゆかりのあるミュージカルスターの方々！
その他にも選りすぐりのシンガーズ＆ダンサーズ19名と、オーケストラ30名も舞台を彩るとの事なので、本当にゴージャスな時間を楽しめる素敵なイベントになるのではないでしょうか。
このイベントのプロモーション映像も発表されましたよ！
それがこちらです！
●New HISTORY COMING ARENA LIVE-The Imperial Theatre Symphony-プロモーションフィルム🎬
ステキな音楽に乗せて、素晴らしい出演者の皆様の麗しいお姿が美しくまとめられていますね。これは期待をせずにはいられない！！！
公演スケジュールは以下の通り。
【東京公演】
●2026年8月7日(金)〜9日(日)
会場：東京ガーデンシアター
●2026年8月13日(木)・14日(金)
会場：東京国際フォーラム ホール A
【札幌（北海道）公演】
●2026年8月20日(木)
会場：北海きたえーる
【兵庫（神戸）公演】
●2026年8月28日(金)〜30日(日)
会場：神戸 GLION ARENA KOBE
【福岡（小倉）公演】
●2026年9月5日(土)・6日(日)
会場：北九州メッセ（旧・西日本総合展示場 新館）
チケットに関しては公式サイトを是非チェックしてみてくださいね！
こちらです。
https://www.tohostage.com/teigeki-live/
他にも…なんと各会場に、スペシャルゲストの出演も決定！！
東京・東京ガーデンシアター公演には市村正親さん。
東京国際フォーラム ホールA公演には伊礼彼方さん。
北海きたえーる公演には氷川きよしさん。
GLION ARENA KOBE公演には城田優さん。
北九州メッセ（旧・西日本総合展示場 新館）公演にはまさかの吉原光夫さんが登場！！！
レ・ミゼラブルファンの方にとっては号泣案件なのでは無いでしょうか。
というわけでNicheee!はこれからも、帝国劇場やミュージカルに関する情報を勝手に届けていきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】