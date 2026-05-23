◇パ・リーグ西武―オリックス（2026年5月23日ベルーナドーム）オリックスの渡部がまたも美技でチームを救った。初回2死一、三塁のピンチで小島の放った左中間へのライナーに瞬時に反応。最後はスライディングしながら捕球し、ピンチの芽を断った。19日のソフトバンク戦（京セラドーム）では慶大当時の同級生である正木の左中間への打球に対し、一直線に走り込んでスライディングキャッチ。勢い余って捕球後は数回転した