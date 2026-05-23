22日に楽天モバイル 最強パークで開催された楽天−ロッテの試合前に、宮城県出身の格闘家・神龍誠選手がセレモニアルピッチを行った。▼ 神龍誠「めちゃくちゃドキドキしました。最近だと、自分の格闘技の試合ではあまり緊張することがなくなったんですけど、昔の自分に戻ったみたいでした。無事にキャッチャーまで届いて、ストライクも入って、本当にほっとしました。練習のときに、西垣選手がフォームを教えてくれつつも、自分