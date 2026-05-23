22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、同日の巨人戦で大活躍した阪神の3番・森下翔太、4番・佐藤輝明、5番・大山悠輔のクリーンナップについて言及した。3番・森下は先制打を含む2本の適時打で3安打2打点、4番・佐藤は2安打1打点、5番・大山はライトへ第6号2ランとこの日チームが挙げた7打点中5打点がクリーンナップだった。五十嵐氏は「まっすぐに対しての反応がとても良かっ