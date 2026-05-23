22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、同日の広島戦で中日の齋藤綱記が満塁のピンチを凌いだ場面について言及した。4−0の7回に先発・柳裕也が2点を失い、なお二死一塁の場面で齋藤綱がマウンドへ。代打・中村奨成にセンター前に運ばれると、菊池涼介に四球を与え満塁としてしまう。20日の阪神戦では7点リードをひっくり返されサヨナラ負けを喫しているだけに、嫌な雰囲気になっ