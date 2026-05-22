猫のテンションが急に高くなる理由5つ つい先ほどまで静かだったはずの猫が、取り憑かれたように走り出す。中には特定の時間帯になると必ずと言ってもいいほど暴れ回る猫もいるのではないでしょうか。 ここでは詝謎のスイッチ詝の正体やテンションが急に高くなる理由を5つ紹介いたします。あわせて落ち着かせるコツである対処法についても解説いたします。 1.狩りの時間だから 愛猫のテンション