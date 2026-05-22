パーソルキャリア株式会社のプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」は、副業・フリーランス人材の活用実態や課題などを、企業と個人の双方の視点から調査し、発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 【企業】即戦力志向が強まり、副業・フリーランス人材に求める役割が明確化 【企業】副業・フリーランス人材への依頼案件