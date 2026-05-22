5月20日に都内でおこなわれた映画『免許返納！？』のプレミアイベント。会場では、同作に出演する出演者がずらりと登壇した。そんななか、出演する女優・真矢ミキのドレス姿が注目の的になっている。「同作は、2026年6月19日に公開予定です。真矢さんは、舘ひろしさん演じる主人公・南条弘の元妻で、クールな弁護士・木村暁子役で出演します。さらに、元タカラジェンヌの先輩である大地真央さんとも初共演。作品のなかでは、2人