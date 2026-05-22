【モデルプレス＝2026/05/22】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が5月21日、自身のInstagramを更新。そのために髪をカットしたというコスプレを披露し、反響を呼んでいる。【写真】美人インフルエンサー「再現度レベチすぎる」髪バッサリで人気アニメキャラコスプレ◆Mumeixxx（むめい）、ヘアカットでコスプレ披露Mumeixxxは「たきなになるために髪の毛バッサリ切ったんだ」