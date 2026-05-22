美人インフルエンサーMumeixxx、髪バッサリで人気アニメキャラのコスプレ披露「2次元から出てきたみたい」「再現度レベチすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/22】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が5月21日、自身のInstagramを更新。そのために髪をカットしたというコスプレを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー「再現度レベチすぎる」髪バッサリで人気アニメキャラコスプレ
Mumeixxxは「たきなになるために髪の毛バッサリ切ったんだ」と報告し、ハッシュタグで「日本橋ストリートフェスタ2026」でのショットであることを添えて、コスプレをした複数の写真を投稿。アニメ「リコリス・リコイル」に登場する井ノ上たきなのコスプレで、紺色の制服に身を包み銃を構える姿などを披露しており、井ノ上たきなのヘアスタイルに合わせ、ロングヘアの顔周りの両サイドなどを短く切リ揃えている。
この投稿に「2次元から出てきたみたい」「再現度レベチすぎる」「透明感すごい」「リアルにキャラクターが存在しているみたいで完璧」「コスプレへの熱量に尊敬」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】美人インフルエンサー「再現度レベチすぎる」髪バッサリで人気アニメキャラコスプレ
◆Mumeixxx（むめい）、ヘアカットでコスプレ披露
Mumeixxxは「たきなになるために髪の毛バッサリ切ったんだ」と報告し、ハッシュタグで「日本橋ストリートフェスタ2026」でのショットであることを添えて、コスプレをした複数の写真を投稿。アニメ「リコリス・リコイル」に登場する井ノ上たきなのコスプレで、紺色の制服に身を包み銃を構える姿などを披露しており、井ノ上たきなのヘアスタイルに合わせ、ロングヘアの顔周りの両サイドなどを短く切リ揃えている。
◆Mumeixxxの投稿に反響
この投稿に「2次元から出てきたみたい」「再現度レベチすぎる」「透明感すごい」「リアルにキャラクターが存在しているみたいで完璧」「コスプレへの熱量に尊敬」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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