ヤクルトがモンテルと支配下選手契約を結んだと発表ヤクルトは22日、モンテル外野手と同日付で支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は「90」に決定。抜群の身体能力を誇る26歳の“吉報”に、ファンは「きたあああ」「今の池山体制ならモンテルまで大活躍しそうで期待しかない」と喜びの声を上げた。モンテルは2022年育成ドラフト2位で西武に入団し、2025年に支配下に昇格して12試合に出場した。しかし打率.091にとどまり