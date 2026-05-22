パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーのコムロミホ氏が講師を務めるオンライン撮影講座を6月17日（水）に実施する。 自分の作品を展示する写真個展について、セレクトの面白さ、組写真のコツなどを紹介。写真用紙の紙質やサイズの解説や、会場選びから設営・本番までの流れをレクチャーする内容になる。 ©コムロミホ ©コムロミホ ©コムロ