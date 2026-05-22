パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーのコムロミホ氏が講師を務めるオンライン撮影講座を6月17日（水）に実施する。

自分の作品を展示する写真個展について、セレクトの面白さ、組写真のコツなどを紹介。写真用紙の紙質やサイズの解説や、会場選びから設営・本番までの流れをレクチャーする内容になる。

©コムロミホ

©コムロミホ

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セミナー名

コムロミホが教える写真個展の始め方 組写真・プリントの表現術

開催日時

2026年6月17日（水）20時00分～21時00分

※その後21時30分まで質疑応答

会場

Zoomオンラインウェビナー

費用

無料

講師

フォトグラファー コムロミホ

文化服装学院でファッションを学び、ファッションの道へ。撮影現場でカメラに触れるうちにフォトグラファーを志すことを決意。アシスタントを経て、現在は広告や雑誌で活躍。街スナップをライフワークに旅を続けている。カメラに関する執筆や講師も行う。日本写真家協会正会員。

参加資格

「ドスパラクリエイティブプロダクション」に参加しているドスパラ会員であること

※新規登録での受講可

https://www.dospara.co.jp/my-account/register?rurl=1