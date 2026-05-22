【食はエンターテインメントだ！】かつて、仕事帰りのサラリーマンが酒屋の店先でコップ酒を煽っていた「角打ち」。その光景は今、単なる“喉を潤す場”を超えた体験型エンターテインメントへと進化を遂げています。特に今、熱い視線を集めているのが、自動販売機やショーケースから、自らの一本を選び取るセルフスタイルの店。ずらりと並ぶクラフトビールのラベルを眺め、その裏側にあるストーリーを読み解く時間は、まるでギャラ