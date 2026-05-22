株式会社SAEDAは、Phottixのソフトボックス「REX PRO Quick-Folding Softbox」4モデルを5月27日（水）に発売する。 ワンステップで展開・収納できるクイックセットアップ機構を採用したソフトボックス「REX」シリーズの上位モデル。65cm、85cm、105cmの円形3サイズと、30×120cmの長方形1サイズを用意した。 ロッドには、しなやかさと剛性を両立したファイバーグラスを採用。円形モデルは16本、長方形モデルは