株式会社SAEDAは、Phottixのソフトボックス「REX PRO Quick-Folding Softbox」4モデルを5月27日（水）に発売する。

ワンステップで展開・収納できるクイックセットアップ機構を採用したソフトボックス「REX」シリーズの上位モデル。65cm、85cm、105cmの円形3サイズと、30×120cmの長方形1サイズを用意した。

ロッドには、しなやかさと剛性を両立したファイバーグラスを採用。円形モデルは16本、長方形モデルは4本構造となっており、風の影響を受けやすい屋外環境でも形状を維持しやすいという。

ボーエンズマウントを採用するほか、オプションのスピードリングアダプターを装着することで、Profotoやコメットのマウントにも対応できるようになる。

専用ケースが付属し、収納時の厚さは約50mmとコンパクトに持ち運べる。このほか、2種類のインナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッドを同梱する。

Phottix REX PRO Quick-Folding Softbox 65cm

Phottix REX PRO Quick-Folding Softbox 85cm

Phottix REX PRO Quick-Folding Softbox 105cm

Phottix REX PRO Quick-Folding Softbox 30×120cm

スピードリングアダプター

形状：16角形 内面色：シルバー 使用時寸法：650×330mm（ボーエンズリングを除く）、650×370mm（ボーエンズリングを含む） 収納時寸法：630×210×50mm 重量：1,200g（総重量）、820g（ソフトボックスのみ）、930g（ボーエンズリングを含む） 価格：2万4,750円形状：16角形 内面色：シルバー 使用時寸法：850×370mm（ボーエンズリングを除く）、850×410mm（ボーエンズリングを含む） 収納時寸法：730×220×50mm 重量：1,500g（総重量）、870g（ソフトボックスのみ）、1,080g（ボーエンズリングを含む） 価格：2万8,380円形状：16角形 内面色：シルバー 使用時寸法：1,050×420mm（ボーエンズリングを除く）、1,050×460mm（ボーエンズリングを含む） 収納時寸法：840×230×50mm 重量：1,700g（総重量）、1,140g（ソフトボックスのみ）、1,250g（ボーエンズリングを含む） 価格：2万9,700円形状：4角形（長方形） 内面色：シルバー 使用時寸法：300×1,200×390mm（ボーエンズリングを除く）、300×1,200×430mm（ボーエンズリングを含む） 収納時寸法：860×210×50mm 重量：1,200g（総重量）、780g（ソフトボックスのみ）、890g（ボーエンズリングを含む） 価格：2万2,000円

Phottix REX PRO各製品をモノブロックストロボに装着するためのアダプター。Profoto用（8,800円）、コメット用（4,400円）から選べる。

左：for Profoto 134mm、右：for Comet 134mm