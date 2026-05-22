簡単なのに、ちゃんと気がきいてる。料理家・ツレヅレハナコさんが教えてくれたのは、あえて具なしで作る『レモンクリームペンネ』。材料も少なく気軽に作れるのに、どこか洗練された味わいで、「センスいい！」と思わせてくれる一皿です。急な来客のおもてなしや、休日の食卓にもどうぞ。材料が少なくていいのが魅力のパスタです。具を入れたくなるけどそこをグッと我慢してあえてシンプルに仕上げるとレストランぽい味わいに。レ