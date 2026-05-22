材料4つ＆具なし！ツレヅレハナコさん流『レモンクリームペンネ』が簡単でおしゃれ。
簡単なのに、ちゃんと気がきいてる。料理家・ツレヅレハナコさんが教えてくれたのは、あえて具なしで作る『レモンクリームペンネ』。材料も少なく気軽に作れるのに、どこか洗練された味わいで、「センスいい！」と思わせてくれる一皿です。急な来客のおもてなしや、休日の食卓にもどうぞ。
材料が少なくていいのが魅力のパスタです。具を入れたくなるけどそこをグッと我慢してあえてシンプルに仕上げるとレストランぽい味わいに。レモンは果汁と皮をダブルで使って、生クリームとの相性のよさを存分に満喫するのです！
ツレヅレハナコさん
『レモンクリームペンネ』のレシピ
材料（2人分）と作り方
（1）鍋に湯2リットルを沸かして塩大さじ1を入れ、ペンネ160gを加えて袋の表示時間どおりにゆではじめる。
（2）フライパンにレモン（大・国産）のくし形切り1/2個分の果汁（大さじ2）を絞り入れ、絞ったレモンの皮、バター20g、生クリーム90ml、塩少々を加える。弱火にかけ、バターが溶けたら火を止める。
（3）ペンネがゆで上がったら湯をきり、（2）のフライパンに加える。中火にかけて全体になじむまで混ぜ合わせる。
具なしだからこそ際立つ、レモンとクリームのおいしい組み合わせ。この絶妙なバランスを、ぜひ味わってみてください。
教えてくれたのは…
ツレヅレハナコツレヅレハナコ
料理家・文筆家
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食と旅と酒をこよなく愛する文筆家・料理研究家。多くの雑誌や書籍、WEBでレシピの提案やエッセイなどを寄稿するほか、イベントや料理講座などでも活躍中。食や日常を綴るSNSも人気。オリジナル揚げ鍋や調理バッド、食器など商品プロデュースも手掛けている。