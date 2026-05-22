日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月22日（金）放送では、5月末からアジサイが色づき、絶景のオーシャンビューがベストシーズンを迎える古都・鎌倉を取り上げる。誰もが知る老舗から話題の新店までがひしめき合う鎌倉では、1日のうちに売り切れてしまう人気メニュー「売り切れグルメ」がいくつもある。今回は羽鳥慎一、井森美幸、橋本直（銀シャリ）が観光タクシーに乗って