忙しい毎日でも本格派な濃厚あえ麺が食べた〜い！そんなときにおすすめしたい、「ボールひとつ」「レンジ加熱1回」で作れる肉みそがたっぷりな、『汁なし担担麺』。にらとねぎはあつあつな肉みそに混ぜれば、余熱で火がほどよく通り、香りも食感も格段にアップ！そこに卵黄をからめるとまろやかさがプラスされ……もう、たまりません！『にらねぎ汁なし担担麺』のレシピ材料（2人分）中華生麺……2玉（約220g）豚ひき肉……150gに