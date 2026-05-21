子どもが大好きな鶏つくねにびよ〜んと伸びるお餅を入れて、またまた大好きな照り焼き味に仕上げる……。こんなのもう、大よろこび確実ですよね（笑）。この記事では、おいしさも食べごたえも100点満点の「もちもち照り焼きつくね」のレシピをご紹介します。てりてりのビジュアルも、こどもの興味をひくこと間違いなし！ぜひ作ってみて。「もちもち照り焼きつくね」のレシピ材料（2人分）〈たね〉切り餅……2個鶏ひき肉……300gし