石川県内5局のアナウンサーがテレビやラジオ、SNSなどで交通安全に関する情報を発信する「交通安全広報官」。北陸放送からは大野紘乃キャスターが任命されました。石川県警交通部・𠮷村修首席参事官「交通安全広報官に任命します」大野紘乃キャスター「1年間頑張ります！よろしくお願いします」県警察本部で行われた委嘱式では𠮷村首席参事官から委嘱状が手渡されました。任期中は交通安全に関する情報を呼びかけま