石川県内5局のアナウンサーがテレビやラジオ、SNSなどで交通安全に関する情報を発信する「交通安全広報官」。北陸放送からは大野紘乃キャスターが任命されました。

石川県警交通部・𠮷村修首席参事官「交通安全広報官に任命します」

大野紘乃キャスター「1年間頑張ります！よろしくお願いします」

県警察本部で行われた委嘱式では𠮷村首席参事官から委嘱状が手渡されました。任期中は交通安全に関する情報を呼びかけます。

県内で発生した交通事故の件数はピークの2000年には9645件でしたが、去年は1832件と減少傾向にあります。

車の事故は減少している一方で、横ばいが続いているのが自転車が絡む事故。4月から新たに「青切符制度」が導入されましたが、県内では1か月間で既に9件交付され、その全てが「ながら運転」＝スマホの注視などが原因でした。

自転車が例外で「歩道を走行できる場合」とは？

𠮷村修首席参事官

「（青切符）制度の導入を機会に交通ルールとマナーをもう一度知っていただいて、しっかりとそれぞれの立場に応じたアンテナを伸ばしてもらうことが大事。ヘルメットの着用もお忘れなく」

𠮷村首席参事官によりますと自転車は道路交通法上「軽車両」と位置づけられているため、車道を通行するのが原則ですが一部例外で「歩道を走行できる場合」があります。

・13歳未満の児童や70歳以上の高齢者

・身体に障害のある人

・車の往来が激しく車道の通行が危険な場所

これらの場合は歩道を通行することができます。

原則、歩行者が優先ですので、自転車は徐行運転をするなど譲り合いの気持ちをもってほしいと話していました。